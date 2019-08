Rubano mille euro e una pistola, poi fuggono dalla finestra: furto in pieno giorno

BAGNO DI GAVORRANO – Una pistola è stata rubata nella serata di oggi a Bagno di Gavorrano. Il furto è avvenuto in via Marconi in un’abitazione privata dove il proprietario teneva regolarmente l’arma e anche alcuni fucili da caccia. Oltre alla pistola i ladri hanno portato via anche mille euro in contanti e alcuni fucili che però sono stati ritrovati poco distanti dall’abitazione.

Nel tardo pomeriggio un malvivente si è introdotto in casa forzando la finestra del primo piano mentre il suo complice, così avrebbero visto i vicini, lo aspettava in strada al volante di una Citroen nera.

Mentre il furto era ancora in atto il proprietario è arrivato in casa senza sospettare niente, dato che la porta d’ingresso era intatta. Anche lui avrebbe visto la macchina nera parcheggiata sotto casa. Quando è entrato nella sua abitazione, il ladro, sorpreso dalla presenza dell’uomo, si è precipitato sul terrazzo scappando dal retro dove poi è salito nell’auto del suo complice che nel frattempo aveva fatto il giro del palazzo.

All’interno dell’appartamento il proprietario ha trovato poi l’armadio che conteneva i fucili da caccia, spaccato e aperto. Qualcuno avrebbe annotato parte della targa dell’auto con cui i ladri sono fuggiti. Sul caso indagano i carabinieri.