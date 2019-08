Nuova scuola, consiglieri contro il sindaco: «Doveva invitare il presidente della Regione»

ORBETELLO – I consiglieri del gruppo consiliare Pd Luca Aldi, Mauro Barbini, Monica Paffetti e Anna Papini vanno all’attacco del sindaco Casamenti sulla scuola elementare di Albinia.

“Abbiamo appreso – scrivono – che il sindaco ha indetto una riunione lunedì 5 agosto per presentare il progetto della scuola elementare di Albinia invitando la dirigente scolastica, la presidente del comitato genitori e la presidente del consiglio di istituto”.

“Poiché la Regione Toscana finanzia gran parte dell’opera – affermano – ci è sembrata una grave mancanza non aver invitato il presidente della Regione e, considerata l’importanza dell’opera, anche non aver invitato tutti i consiglieri comunali. Inoltre ci ha meravigliato che il sindaco non sia sentito in dovere di illustrare il progetto a tutta la cittadinanza di Albinia”.

“Pertanto abbiamo scritto al sindaco – concludono i consiglieri – invitandolo a rimediare alla grave mancanza istituzionale invitando alla riunione di lunedì prossimo il presidente della Regione e a convocare una riunione apposita per illustrare il progetto a tutta la cittadinanza di Albinia”.