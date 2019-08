L’amore vince sempre: 116 partecipanti e 1.158 euro raccolti al “Burraco con Bignè”

GROSSETO – L’amore vince sempre e anche stavolta Grosseto ha risposto presente. Ben 116 i partecipanti, tra i quali 16 ragazzi, e 1.158 euro raccolti per festeggiare i due anni di Bigné, il dolcissimo chihuahua di Maria Sole. E’ il bilancio, sicuramente positivo, dell’ultima manifestazione organizzata dalla famiglia Marras per sostenere l’ospedale pediatrico Meyer, la seconda edizione del “Burraco con Bigné”, quest’anno “al chiaro di Luna” in onore alla prima cucciola di papà Bigné nata il 23 novembre del 2018, ad un anno esatto dall’ultimo saluto alla piccola Maria Sole.

“Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato – dice Isabella Sichi, la mamma di Maria Sole – a quanti hanno contribuito con premi o donazioni, agli splendidi padroni di casa del bagno Faro di Marina di Grosseto, all’arbitro nonno Gianni, assistito da mio marito Leonardo. E ancora al circolo “Il Setaccio” per il supporto tecnico, all’inimitabile zia Elena per le sue prelibatezze dolci e ovviamente a tutti i partecipanti e alle vincitrici”.