Giulio e Matteo a bersaglio nel baby torneo sulla spiaggia

GROSSETO – Ancora beach tennis in spiaggia targato Uisp. A Marina di Grosseto, al Bagno Pineta, 24 giovanissimi under 13 (classi 2006, 2007 e 2008) hanno preso parte al torneo organizzato da Asd Beach Tennis Maremma.

In finale affermazione per Giulio Guadagnoli e Matteo Steri, che si sono imposti su Gabriele Graffieti e Mattia Niccolini Mattia per 6-4. Tra i premiati anche i terzi Giannetti e Pascolini, e i quarti Guadagnoli e Donnini.