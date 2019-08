Due giorni con le Lego al centro commerciale: un weekend per i bambini

GROSSETO – La grande esposizione “Lego Expo” al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto chiude con due giorni dedicati ai bambini. L’appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 agosto dalle 16 alle 20 in galleria: sarà un weekend di divertimento creativo per i più piccoli, in compagnia dei mattoncini colorati Lego.

Insieme con la mostra dei pezzi unici Lego allestita in galleria – dalla ruota panoramica al deposito di Zio Paperone, fino alla Statua della libertà – al centro commerciale in entrambe le giornate aprirà anche un laboratorio gratuito, sempre a tema Lego. Con l’assistenza di un’addetta, che seguirà e guiderà i piccoli appassionati dei mattoncini colorati più famosi al mondo, i bambini (ma non solo) potranno divertirsi a ideare e creare le proprie costruzioni, in uno spazio a loro dedicato. L’esperienza, tra gioco e attività educativa, come da tradizione dell’intrattenimento Lego, sarà un’imperdibile occasione di svago creativo: ci sarà davvero da divertirsi.

E fino a domenica 4 agosto arà ancora possibile partecipare al concorso “Trova la coppia”, iniziativa che ha riscosso un grande successo: tra 2.000 personaggi Lego esposti, solo due sono perfettamente identici e tutti coloro che individueranno le mini-figure uguali, compilando con i loro dati la cartolina a disposizione nel centro commerciale e imbucandola nell’urna in galleria, parteciperanno all’estrazione finale prevista per il pomeriggio di sabato 24 agosto.

Il fortunato si aggiudicherà il maxi-premio messo in palio da Aurelia Antica: un soggiorno per quattro persone sulle Dolomiti. E i premi non finiscono qui: presto saranno annunciate tante altre sorprese per la giornata dedicata all’estrazione del primo premio.