GROSSETO – Un tratto di via della Pace, in corrispondenza della rotatoria di via Emilia, è stato transennato e chiuso al traffico per un parziale cedimento della strada. Per l’effetto di questa modifica della circolazione in questo momento e fino alla conclusione dell’intervento da parte dei tecnici che stanno operando nel cantiere appena aperto, il traffico proveniente da via Emilia non può dirigersi verso Piazza Volturno.

