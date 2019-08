Bonus acqua: ecco come risparmiare sulla bolletta. Scoprite se ne avete diritto

FIRENZE – Al via la campagna di comunicazione volta a far conoscere le agevolazioni tariffarie nazionali e locali sul servizio idrico, promossa dal Tavolo sulla Qualità dei Servizi, composto da Regione Toscana, Anci Toscana e Associazioni dei Consumatori.

Il Tavolo sviluppa azioni e progetti per tutelare gli interessi dei cittadini sostenendo le istanze del consumo consapevole e sostenibile in materia di servizi idrici, trasporti e rifiuti, e dopo la positiva esperienza dello scorso anno ha deciso di ripetere anche per il 2019 la campagna di comunicazione sulle agevolazioni tariffarie nazionali e locali sul servizio idrico, destinate alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale.

Il Bonus sociale idrico nazionale o bonus acqua, misura prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 e attuata con provvedimenti dell’Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente (ARERA), consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua a persona per anno.

Il tetto annuale ISEE per usufruirne è pari a 8.107,50 euro, limite che sale a 20.000 euro se si hanno più di 3 figli fiscalmente a carico.

Anche nel 2019 gli utenti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare distintamente domanda di Bonus Sociale Idrico Nazionale e di Bonus Sociale Idrico Integrativo, un’agevolazione migliorativa stabilita a livello locale che può comportare il riconoscimento di un beneficio economico aggiuntivo.

I requisiti di ammissione e la quantificazione del bonus integrativo sono decisi a livello locale e possono differire da quanto stabilito a livello nazionale. Le domande devono essere presentate secondo le procedure individuate dai gestori locali del Servizio Idrico Integrato e dai Comuni di appartenenza.

Sul sito internet www.progettoinfoconsumo.it, strumento di informazione online creato dalla Regione e dedicato alla conoscenza e all’educazione al consumo sostenibile e consapevole e all’attivazione delle forme di tutela e salvaguardia previste dalla legge, è stata realizzata una pagina dedicata al Bonus sociale idrico integrativo che contiene l’elenco dei Comuni toscani che hanno attivato il Bonus con tutte le informazioni utili per presentare la richiesta.

http://progettoinfoconsumo.it/it/node/1687