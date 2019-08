Boato al Casone, opposizione: «Il sindaco tace. Dica ai cittadini cosa è successo»

SCARLINO – «In seguito al boato avvertito nella serata del 2 agosto, proveniente dall’area del Casone, abbiamo appreso tramite la stampa che l’episodio sarebbe avvenuto a causa di una fuoriuscita di gas dall’impianto di Nuova Solmine» afferma Scarlino Insieme.

«Sorprende e amareggia il fatto che, a differenza del sindaco di Follonica Andrea Benini, l’amministrazione comunale di Scarlino non abbia al momento fornito alcuna comunicazione in merito alla cittadinanza – prosegue Scarlino Insieme -. In quanto sede d’impianto, Scarlino deve essere informata tempestivamente in questi casi. Il sindaco Francesca Travison deve inoltre attivarsi affinché gli Scarlinesi possano conoscere quanto prima ogni aspetto della vicenda».