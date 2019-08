Arrivano i tesserini venatori per i cacciatori: ecco quando e dove ritirarli

GROSSETO – Avrà inizio lunedì 5 agosto la distribuzione dei “Tesserini venatori regionali” per la stagione di caccia 2019/2020. La consegna avverrà all’ufficio Caccia del Comune, in via Colombo 5 (al quinto piano), nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

Per ritirare il tesserino è necessario essere in regola con la licenza di caccia (porto d’armi in corso di validità) ed esibire”L’allegato alla licenza di porto di fucile ad uso caccia”, il cosiddetto Allegato giallo e la ricevuta di consegna del tesserino della passata stagione venatoria. Si consiglia di portare con sé anche le ricevute attestanti l’avvenuto versamento delle quote Atc al fine di agevolare la registrazione sul tesserino.

I tesserini venatori regionali saranno consegnati esclusivamente ai cacciatori titolari o a persone munite di delega scritta o tramite le Associazioni dei cacciatori. Per avere altre informazioni sulle modalità del ritiro dei tesserini: ufficio comunale Caccia, via Colombo, 5; tel. 0564/488837 – 843 – 488842.