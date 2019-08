La Finanza cambia un comandante della tenenza: arriva Andrea Zangaro

ORBETELLO – A Orbetello, il capitano Giorgio Iozzia lascia dopo oltre due anni il comando della tenenza, per essere trasferito alla compagnia di Sciacca quale comandante.

Nel periodo di comando del reparto, l’ufficiale ha ottenuto brillanti risultati in ogni settore di servizio, in particolare in quello tributario.

Gli subentra il tenente Andrea Zangaro, proveniente dalla seconda compagnia di Taranto, dove ha comandato per 2 anni il secondo nucleo operativo e la seconda compagnia.

Nato a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, nel 1993 e arruolatosi nella guardia di finanza nel 2012,dopo la maturità scientifica ha frequentato il 112° Corso “Val Tomorizza III” nelle sedi dell’accademia della guardia di finanza di Bergamo e Roma, dove ha conseguito la laurea specialistica in “scienze della sicurezza economico-finanziaria” e in “giurisprudenza”.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta presso la caserma di piazza del Popolo a Grosseto, alla presenza del comandante provinciale, colonnello Antonio Del Gaizo, e del personale dei reparti dipendenti.