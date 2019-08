Unicoop vende il distributore del Maremà. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

GROSSETO – Vega Carburanti, tra i primi operatori privati in Italia e leader in Veneto con una rete di 44 distributori per carburanti, prosegue nel suo percorso di crescita in collaborazione con il mondo delle cooperative e acquisisce il punto vendita di Grosseto aprendo l’opportunità di ulteriori sviluppi nelle aree di presenza di Unicoop Tirreno.

L’accordo è stato siglato ieri pomeriggio a Venezia Mestre alla presenza di Elisabetta Vianello, per conto di Vega Carburanti, e di Piero Canova in rappresentanza di Unicoop Tirreno.

L’impianto acquisito da Vega Carburanti, a marchio Enercoop, si trova a Grosseto in Via Ecuador, all’interno del centro commerciale Maremà, ed eroga benzina, gasolio e gpl in modalità self e servito per un totale di ca. 14 milioni di litri annui. Attualmente nel punto vendita sono impiegate 4 persone che manterranno la stessa posizione di lavoro, alle medesime condizioni contrattuali.

Tutte le iniziative promozionali a vantaggio dei soci Coop sono confermate e mantenute.

L’impianto sarà abilitato per l’accettazione delle Carte petrolifere Vega (Vega Extra, Vega Cash e Vega Welfare) e di quelle dei maggiori circuiti internazionali.

Nei prossimi mesi è intenzione della nuova proprietà Vega Carburanti arricchire l’impianto con ulteriori servizi per i clienti, come il servizio di autolavaggio e la presenza di distributori automatici di bevande.

Vega Carburanti: cosa c’è da sapere – Attiva nella rete di distribuzione carburanti per autotrazione, è tra primi operatori privati in Italia e conta 97 punti vendita distribuiti in buona parte del Paese. L’azienda ha sede a Venezia Mestre e l’organo amministrativo è composto da Elisabetta Vianello, Presidente, Agostino Apa, Amministratore Delegato e Luca Rossi, Direttore Generale. Nel corso del 2018 i punti vendita dell’azienda hanno erogato oltre 620 milioni di litri di carburante e il fatturato del Gruppo “Vega Carburanti” è stato di 640 milioni di euro.