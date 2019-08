Una grossetana in prestito in un club di serie A1: la grande chance di Sara Biagioli

GROSSETO – Una pallavolista grossetana in una squadra di Serie A1. La Savino del Bene Scandicci, squadra militante nel massimo campionato e qualificata per il secondo anno consecutivo alla Champions League, nel contesto del Progetto Savino Volley Project, ha selezionato e ingaggiato in prestito per la stagione alle porte Sara Biagioli della Pallavolo Grosseto.

Sara, nata e cresciuta all’interno della società, è stata selezionata per partecipare al prossimo campionato Under 18 e Serie C nelle fila appunto della società Savino del Bene.