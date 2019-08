Secondo appuntamento con l’Intrigo Day a Acqua Village

CECINA – Lo scivolo Intrigo torna protagonista a Acqua Village Cecina venerdì 2 agosto, con una giornata dedicata all’attrazione che prende il nome del famoso gelato Sammontana. Attività, show e un’emozionante gara a squadre per celebrare lo scivolo e la partnership storica con l’azienda di gelati più importante del settore. Intrigo è un family rafting ideale per il divertimento di grandi e piccoli: due percorsi diversi da affrontare con gommoni da quattro persone oppure mono e biposto. Grazie a Intrigo, Acqua Village Cecina è stato premiato ai Parksmania Awards (Oscar del settore divertimento in Italia) nella categoria Nuova attrazione.

Ed ecco il programma della giornata: alle 10 gli artisti della Compagnia Mantica accoglieranno i clienti consegnando gadget Sammontana, che saranno lanciati anche alle 12 e alle 16 durante l’Aloha dance in piscina onde. Alle 14.30 la Compagnia Mantica intratterrà grandi e piccoli con la scuola di circo Wai, che sarà sempre a tema Intrigo. Alle 15 via alla competizione sullo scivolo. I gruppi partecipanti dovranno mangiare un gelato Intrigo durante la discesa e consegnare lo stecco all’arrivo. Solo quando tutti e 4 i componenti della squadra avranno finito Intrigo sarà bloccato il tempo. Alle 17 poi, al teatro vulcano Mauna Loa, è in programma l’Acqua Village Show. Contorsionisti, equilibristi e giocolieri di Mantica si esibiranno in uno spettacolo sempre dedicato a Intrigo.

La giornata si concluderà con l’arrivederci dell’animazione, che non mancherà di consegnare altri gadget Sammontana agli ospiti del parco. La partnership tra Acqua Village e l’azienda italiana è attiva da tanti anni e l’intrigo Day è anche un modo per celebrare questa importante collaborazione tra le due realtà. Appuntamento quindi venerdì 2 agosto con l’Intrigo Day al parco acquatico di Cecina.