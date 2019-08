Maxi incidente: cinque feriti, anche due bambini

SCARLINO – E’ di cinque feriti, di cui due bambini, il bilancio dell’incidente avvenuto circa mezz’ora fa tra Puntone e Scarlino che ha visto coinvolte tre autovetture.

Sul posto la Croce Rossa di Scarlino e la Misericordia di Follonica che stanno per trasportare tutti i feriti all’ospedale di Grosseto. Nessuno di loro sembrerebbe in gravi condizioni. La strada tutt’ora è occupata dai mezzi di soccorso per cui si raccomanda prudenza sulla tratta.