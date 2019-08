Maltrattamento agli animali: dal Ministero fondi anche in Maremma. Ecco a chi andranno

GROSSETO – A maggio 2019 il Ministero dell’Interno ha destinato, a livello regionale, una quota del Fondo per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento agli animali, per il potenziamento dei servizi finalizzati ad intercettare situazioni di illegalità, scongiurando possibili rischi per gli animali. In particolare per la Regione Toscana, che ha 70 strutture di accoglienza per cani e gatti, è stato previsto un contributo complessivo di 89.172 euro.

A seguito dell’istruttoria svolta dalla Prefettura di Grosseto e di quanto concordato in sede di Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza tenutasi presso la Prefettura di Firenze, è stato individuato il criterio per la ripartizione del contributo. Nella provincia maremmana sono stati presentati due specifici progetti, corredati da un piano di azione, approvati dalla Prefettura ed ammessi al finanziamento ministeriale: ad Orbetello andranno 2.859 euro, e a Massa Marittima 2.515euro.