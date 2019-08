Maggioranza: «Opposizione allo sbando vota contro manutenzione strade e videosorveglianza»

ORBETELLO – «Ieri nuovo capolavoro di masochismo del trio di opposizione Aldi, Barbini, Paffetti. In Consiglio Comunale hanno votato contro le riasfaltature di Neghelli, Orbetello Scalo, Talamone, Fonteblanda, le Topaie, San Donato, contro il finanziamento per la sicurezza degli attraversamenti pedonali, contro l’acquisto della nuova imbarcazione alla Canottieri, contro la videosorveglianza, contro il rifacimento della rete del giardino chiuso, contro gli interventi negli impianti sportivi» afferma la lista Patto per il futuro.

«Punti comunque approvati dalla maggioranza. Noi andiamo avanti senza problemi. Sono pessime giornate per l’opposizione che ha visto consegnare anche i lavori del secondo stralcio del bocciofilo di Albinia, senza poi considerare l’imminente pubblicazione del bando per la costruzione della nuova scuola elementare di Albinia. Quello che emerge tra la cittadinanza e non possiamo dargli torto è quello di una opposizione allo sbando che si innervosisce molto per i tantissimi interventi dell’attuale Amministrazione Comunale».