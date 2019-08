L’Invictasauro apre alle bambine: ecco gli open day

GROSSETO – L’Invictasauro, apre al calcio femminile. La società nata dalla fusione tra l’Invicta e il Saurorispescia, in questa stagione sportiva 2019/2020, ha la voglia e l’entusiasmo di voler allestire delle formazioni femminili, e per questo aprirà le proprie iscrizioni, che tra l’altro sono già iniziate, alle bambine nate dal 2015 al 2006 per la scuola calcio e dal 2005 al 2004 per il settore agonistico.

In occasione degli open day che l’Invictasauro organizzerà nella prima settimana di settembre, tutte le bambine e ragazze di Grosseto e provincia, sono invitate a partecipare.

Il giorno 2, 3 e 4 settembre, per i nati dal 2006 (bambine) e dal 2007 al 2010 misti e dal giorno 5, 6 e 7 settembre per i nati dal 2011 al 2015. Gli Open Day si terranno al campo sportivo di via Lago di Varano dalle 17.00 alle 18. 30. Per informazioni O564415025, 3388676233 e 3713267160.