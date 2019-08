Il vicesindaco replica al consigliere: «Investimenti certi nel piano delle opere pubbliche»

FOLLONICA – “Sono piuttosto sorpreso delle dichiarazioni del consigliere Pizzichi che denotano una scarsa volontà di capire i documenti allegati al piano triennale delle opere pubbliche”.

Inizia così la replica alle dichiarazioni del consigliere della Lega Nord Daniele Pizzichi, del vicesindaco Andrea Pecorini che lo scorso 30 giugno aveva presentato al consiglio comunale la variazione del piano triennale delle opere pubbliche. Il piano, che è stato modificato rispetto all’atto votato ad aprile in consiglio, prevedendo un aumento degli investimenti di 830mila euro, era stato poi approvato con i voti della sola maggioranza consiliare.

“Ritengo doveroso – continua Pecorini – chiarire alla cittadinanza che le nuove risorse inserite nel piano triennale delle opere pubbliche sono tutte risorse certe, non legate al piano delle vendite del patrimonio comunale, che nulla ha a che fare con questa variazione di bilancio, ma derivanti da contributi ottenuti grazie alla partecipazione a bandi e dall’applicazione dell’avanzo vincolato 2018. Si tratta di soldi che dobbiamo spendere nel 2019 e per i quali esistono già i progetti, contrariamente a quanto dichiarato da Pizzichi”.

“Credo che Pizzichi – aggiunge – dovrebbe studiare meglio gli atti prima di fare dichiarazioni assolutamente non aderenti alla realtà. Glielo avevo riferito anche in prima persona durante il mio intervento, peraltro registrato, all’ultimo consiglio comunale di due giorni fa ma noto che pur di apparire sulla stampa Pizzichi fa orecchie da mercante. La nostra Amministrazione ha portato all’esame del consiglio comunale un atto che aumenta le risorse disponibili per la città e questo è stato possibile solo perché da anni attuiamo una pianificazione lungimirante, sicuramente migliorabile, che ci permette di farci trovare pronti quando si aprono finestre di finanziamento da parte della Regione o dei ministeri”.