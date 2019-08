CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una persona è stata trasferita in ospedale questo pomeriggio, verso le 18, per un incidente in cui è rimasta coinvolta una bicicletta e un’auto.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, che è avvenuto vicino a Ponte Giorgini, a Castiglione della Pescaia. A finire in ospedale la persona che si trovava in sella alla bici e che è stata trasferita al Misericordia di Grosseto dalla Croce rossa di Castiglione della Pescaia.