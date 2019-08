Inaugurate oggi le navette gratuite per le frazioni di Scarlino

SCARLINO – Primo giro in navetta per il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, e alcuni componenti dell’Amministrazione comunale. Giovedì primo agosto alle 10, da Portiglioni (Puntone), è partita la prima corsa del bus da 19 posti che nei prossimi due mesi collegherà tutte le frazioni di Scarlino, con una tappa anche a Follonica in zona Cassarello.

All’inaugurazione del servizio, che è gratuito e a disposizione di tutti, hanno preso parte i vertici del Comune di Scarlino che sono saliti sul mezzo per percorrere l’intera tratta, passando quindi da Scarlino, dalla frazione di Scalo, dall’area del Casone per poi tornare al Puntone da via Cassarello (Follonica).

«Siamo riusciti a dare il via al progetto in poche settimane e in piena stagione estiva – spiega Francesca Travison -: un traguardo importante che dimostra l’impegno che stiamo mettendo nell’amministrare Scarlino. Il tour sulla navetta è stato per noi carico di significato. Rappresenta un primo obiettivo raggiunto rispetto a quello che avevamo promesso nei mesi scorsi ai nostri concittadini. Il servizio nei prossimi giorni verrà monitorato così da capire se le fermate, gli orari e l’organizzazione generale rispondono alle esigenze degli scarlinesi e dei turisti» (nella foto Silvia Travison, Francesca Travison, Cesare Spinelli, Simone Spaccasassi).