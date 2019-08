I pugili diventano bodyguard per rendere più sicuri gli eventi estivi

MONTE ARGENTARIO – Novità per la Pugilistica Argentario che in questi giorni ha stretto un accordo con la pro loco di Porto Santo Stefano per svolgere servizio di security per gli eventi in programma sul promontorio. Gli atleti della pugilistica coordinati dal tecnico Francesco Fiorelli saranno impegnati a salvaguardia della sicurezza e del sano divertimento affinché tutte le manifestazioni si svolgano in piena tranquillità.

Questo progetto della Pugilistica Argentario e in particolar modo di Francesco Fiorelli, è frutto di anni di lavoro e vede oggi la luce con l’idea di avvicinare i ragazzi allo sport e di dare un’opportunità di lavoro: per coloro che faranno parte del gruppo previsto l’ utilizzo gratuito dei locali della palestra.