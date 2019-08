Fei e Tanganelli alle finali nazionali del basket tre contro tre

GROSSETO – Matteo Fei e Alessandro Tanganelli venerdì 2 agosto e sabato 3 agosto parteciperanno alle finali nazionali del circuito di basket Under 14 maschile 3 contro 3 “33BK”, in programma a San Benedetto del Tronto.

I due atleti, tesserati con la Pallacanestro Grosseto, hanno avuto accesso alle finali, vincendo il torneo 3 contro 3 Under 14 di Arcidosso, insieme ai compagni di squadra Filippo Spinelli e Filippo Belli, tesserati con squadre della provincia di Livorno. Un quartetto vincente, che è riuscito a farsi spazio tra squadre composte da giocatori per la maggior parte nati nel 2005.

I quattro cestisti della squadra denominata “Polli 2.0” sono tutti nati nel 2006, di conseguenza primeggiare in un torneo Under 14 non è stato facile. A questo punto dovranno affrontare le migliori squadre d’Italia della categoria aderenti al circuito.

Un’altra giocatrice tesserata fino a quest’anno con la Pallacanestro Grosseto avrebbe avuto accesso alle finali nazionali, ma, a causa della non disponibilità di due atlete della sua squadra, non potrà partecipare: Anna Zucchini, nata nel 2005, vincitrice con le sue compagne di squadra, sempre al Torneo di Arcidosso, della categoria Under 16 femminile.