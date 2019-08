FOLLONICA – Poteva essere una tragedia l’incidente che questa notte ha visto coinvolte quattro persone che viaggiavano a bordo di un’utilitaria sulla Aurelia. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto è sbandata e si è ribaltata nel tratto di strada compreso tra Follonica est e Follonica nord.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3,3 di questa notte, in prossimità delle gallerie che si trovano in quel tratto. L’auto viaggiava in direzione sud.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Follonica e il personale del 118 che ha soccorso le quattro persone