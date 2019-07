La Lega: «Bene i nuovi lavori sulle strade a Grosseto. Così si aiutano i cittadini»

GROSSETO -“Un’amministrazione che funziona riesce a trovare le risorse e le investe nell’interesse dei cittadini. Questo a Grosseto sta avvenendo ormai da tre anni ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

Il gruppo consiliare della Lega di Grosseto, formato da Andrea Ulmi, Mario Lolini, Claudio Pacella, Paolo Serra, Alfiero Pieraccini, Pierfrancesco Angelini e Pasquale Virciglio, commenta così dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio da parte del consiglio comunale. “Da un lato ci preme sottolineare l’azione collegiale della maggioranza che sostiene il sindaco Vivarelli Colonna in cui la Lega svolge il proprio ruolo con responsabilità e determinazione forte di un gruppo compatto e coeso – affermano i consiglieri del Carroccio- dall’altro l’azione dell’assessore al bilancio Giacomo Cerboni che con serietà, competenza e senza proclami è riuscito a mantenere l’equilibrio che permetterà investimenti importanti, su temi che ci stanno particolarmente a cuore”.

La Lega sottolinea alcuni passaggi dell’assestamento che condurranno a risultati che considera prioritari. “Crediamo che gli investimenti sulle strade – affermano i consiglieri- siano importanti. Nell’anno sono oltre 500mila euro che andranno a beneficio dei cittadini grossetani e della loro sicurezza. In tema di sicurezza, però, non possiamo non considerare l’aumento delle risorse destinate alla Polizia Municipale, sempre che, e lo diciamo senza polemica, i sindacati decidano di firmare il contratto. Non vanno trascurati il rimborso di 410mila euro di oneri di urbanizzazione ed i 126mila per le spese legali, con cui, dopo la riduzione della pressione tributaria, il Comune prosegue con determinazione l’impegno a far fronte alle spese lasciate dalle precedenti amministrazioni”. C’è poi il capitolo dismissioni.

“In queste settimane l’ufficio patrimonio condotto dall’assessore Riccardo Megale – affermano gli esponenti della Lega- ha messo a punto un piano di dismissioni, con 320mila euro recuperati già pochi giorni fa dalla vendita di un terreno a Marina di Grosseto, con cui si cercheranno di finanziare nuovi investimenti, a partire dalle strade, dalle scuole, dai parchi e dagli impianti sportivi. Non possiamo non dimenticare che i nostri assessori, con i rispettivi uffici, devono far fronte ai vincoli di spesa, imposti dai limiti europei che, al momento, impediscono di utilizzare ben due milioni e 300mila euro che sono stati accantonati nei primi due anni di amministrazione proprio per le strade”. La Lega conclude con una riflessione.

“L’azione di governo della città – affermano dal gruppo consiliare- è concreta e tangibile, così come lo è quella dei consiglieri e degli assessori del nostro partito. Un’azione che non viene sbandierata, ma di cui i grossetani si accorgono. Crediamo che la serietà di chi ci rappresenta, la garanzia che i nostri assessori riescono a dare ai rispettivi uffici stiano facendo raggiungere all’intera amministrazione Vivarelli Colonna gli obiettivi promessi ai cittadini. In questi tre anni abbiamo dimostrato che, nonostante tutti i vincoli, si può investire e si possono dare risposte ai bisogni della gente. Siamo certi che nei prossimi mesi quanto messo in campo adesso sarà sotto gli occhi dei grossetani che potranno giudicare la serietà e la competenza di chi sta operando per il bene della città e delle frazioni”.