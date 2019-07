La barca si ribalta e affonda: sei persone finiscono in acqua

ISOLA DEL GIGLIO – È stata una corsa contro il tempo quella della Guardi costiera che lunedì sera ha tratto in salvo gli occupanti di una piccola imbarcazione colata a picco di fronti agli scogli di Giglio Campese.

La barca è affondata in breve tempo (lasciando emergere solo un pezzetto della prua), delle sei persone, tre sono state tratte subito in salvo, mentre per le altre tre, anche a causa del mare grosso e del maestrale, il salvataggio è stato più complicato.

A raccontare come sono andate le cose i colleghi di Giglio news, che ha anche pubblicato un VIDEO dei momenti concitati delle ricerche. La barca, come ricordano «è affondata improvvisamente al largo degli scogli del Campeggio “Baia del Sole”. Nessuna conseguenza per i passeggeri, anche se sembrava delinearsi una possibile tragedia».