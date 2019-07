In centro arrivano 24 nuovi cestini: «Ma non sono per i rifiuti domestici»

FOLLONICA – Sono 24 i nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti che l’amministrazione comunale ha acquistato e installato, tramite il gestore Sei Toscana, in via Roma, via Amorotti, via Martiri della Niccioleta e via Giacomelli: 12 serviranno per la raccolta del multimateriale e 12 per la raccolta del rifiuto non differenziato.

“Abbiamo investito – dichiara l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri – per migliorare il decoro delle vie cittadine del passeggio e permettere anche a chi si trova in via Roma e nelle vie limitrofe di poter gettare i propri rifiuti in maniera differenziata. Siamo intervenuti per implementare il numero di cestini anche grazie alla collaborazione con i commercianti del centro che hanno condiviso con l’amministrazione il colore dei cestini e l’ubicazione dei punti di conferimento. Un segnale questo della proficua collaborazione tra istituzioni e società civile che cerchiamo di portare avanti quotidianamente”.

I nuovi cestini sono di colore grigio e sono integrati dalla presenza del posacenere grazie al quale i fumatori potranno gettare le cicche di sigaretta in modo corretto senza sporcare le strade.

“L’installazione dei cestini in centro – continua Giorgieri – non esaurisce un’attività di ridistribuzione dei cestini che dovrà proseguire in tutta la città nei prossimi mesi. La presenza dei cestini è, non solo utile, ma decisamente necessaria per agevolare il rispetto della pulizia e del decoro urbano.

La presenza dei contenitori non va, però, considerata occasione per un conferimento generalizzato di rifiuti domestici che devono, invece, essere conferiti secondo le modalità di raccolta attive in ciascun quartiere. La città va rispettata e dobbiamo collaborare tutti quanti per mantenerla pulita; invito quindi tutti ad utilizzare i cestini, vecchi e nuovi, in modo decoroso e a non gettare i rifiuti a terra ”.