Geometri grossetani diventano piloti: consegnati undici brevetti per drone

GROSSETO – Nuove competenze per i geometri liberi professionisti iscritti al Collegio provinciale dei geometri di Grosseto. Si è infatti concluso il primo corso per piloti di Apr (drone) dedicato ai professionisti che intendono avvalersi di questo nuovo strumento di lavoro noto a pochi e per il quale si necessita di un attestato di pilota.

Gli stessi professionisti potranno utilizzarlo per rilievi fotogrammetrici di aree impervie ed inaccessibili con i metodi topografici tradizionali, inoltre trova riscontro anche per l’utilizzo di attività di Protezione Civile (segnalazione di incendi boschivi, monitoraggio di fiumi e frane, ritrovamento di dispersi).

Applicando una videocamera adeguata al drone si svolgono indagini dettagliatissime del territorio, acquisendo in tempi rapidi dati numerici, video e foto indispensabili al professionista in qualsiasi scenario si trovi ad operare (in situazioni normali o di calamità).

Al termine hanno conseguito l’attestato di pilota Apr e conseguente Cro (abilitazione operazioni critiche) i seguenti geometri iscritti all’albo: Alessandroni Mauro, Alessandro Balocchi, Riccardo Bardini, Cristina Benigni, Enrico Boaselli, Enrico Cherubini, Stefano Franchi, Stefano Galatolo, Luigi Petrilli, Andrea Severi, Patrizio Sgarbi.

“Il Collegio dei geometri e geometri laurati di Grosseto ringrazia la Scuola edile di Grosseto e gli istruttori della scuola di volo FlyScabris di Scarlino per l’organizzazione e la qualità delle docenze. Visto l’interesse suscitato – conclude il Collegio – tra i partecipanti, a settembre partirà un secondo corso di abilitazione aperto anche ai professionisti di altri ordini”.