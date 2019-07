Davide Santi campione italiano: l’Atl Il Sole celebra un anno speciale

GROSSETO – Si è appena conclusa per l’Atl Il Sole una stagione agonistica davvero impegnativa. Protagonisti Asia Ferrini, Irene Margiacchi, Valentina e Marco Lenzini, Sara e Chiara Tanzini, Davide e Chiara Santi, Giulia Valenti, Maia Saitta, Iris Scovaventi, Libero Terracciano, Sofia De Cicco, Giulia Roggiapane, Sofia Tozzi, Alessia Cinori, Giorgia Corti, Sofia Ferrari, Melissa Iovene, Alessia Pieri.

E’ stato un mese di luglio veramente impegnativo nei vari campionati italiani Bologna. A Bologna Asia Ferrini ha conquistato un ottimo quinto posto sfiorando il podio. A Scanno le ragazze si sono comportate benissimo ottenendo tutte ottimi risultati, la soddisfazione più grande arriva da Davide Santi che sale sul gradino più alto e conquista il titolo italiano nella categoria F1A e nel Libero T si piazza in quinta posizione mentre nella competizione federale conquista la qualificazione al Trofeo delle Regioni che si disputerà nel mese di settembre a Montebelluna.

Bene le giovani promesse del pattinaggio del gruppo formativo: a Follonica al trofeo Promozionale Uisp un più che decoroso quarto posto.

“Ringraziamo tutti i nostri genitori – spiega il presidente Francesco Gazzillo – per aver sostenuto la società in un anno impegnativo. In via Leoncavallo abbiamo ospitato due campionati provinciali e quattro campionati regionali, tra i quali per la prima volta in assoluto a Grosseto uno delle Federazione”. “Dobbiamo dire bravi – aggiunge Gazzillo – a tutti i nostri atleti e allenatori per i risultati frutto di un duro lavoro. L’allenatrice Carlotta Incalza insieme ai suoi collaboratori Serena, Francesca, Giulia e Paolo ha saputo organizzare un anno agonistico di tutto rispetto. Ora le vacanze e appuntamento a tutti alla prossima stagione”.