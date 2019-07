Casamenti: «4,9 milioni per costruire la scuola elementare di Albinia»

ORBETELLO – “Sull’albo pretorio del Comune di Orbetello è stata pubblicata la determina a contrarre per la costruzione della nuova scuola elementare di Albinia, atto questo che precede l’imminente pubblicazione del bando di gara in Gazzetta Ufficiale” scrive, in una nota, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti.

“Il giorno che Albinia attendeva da quasi sette anni è arrivato – continua il primo cittadino -. L’attuale amministrazione comunale ha risolto tutti i problemi ereditati approvando, lo scorso anno, il progetto esecutivo e finalmente si parte con la gara. Per quanto riguarda invece la direzione lavori, la gara è già in corso e si concluderà a breve. La spesa finanziata dall’amministrazione comunale, in totale, è di 4 milioni e 900 mila euro. Venerdì alle 12.30 si terrà in Comune una riunione per illustrare il tutto. Alla riunione sono stati invitati la dirigente scolastica e/o la vicepreside, la presidente e/o la vicepresidente del Comitato genitori, la presidente e/o la vicepresidente del Consiglio di istituto”.

“L’attuale Amministrazione chiude con questo atto una doppia partita per Albinia – conclude Andrea Casamenti -. Infatti nei giorni scorsi sono stati consegnati anche i lavori relativi al secondo stralcio per il bocciofilo di Albinia. Il primo stralcio di lavori era stato concluso a fine 2018 con la realizzazione della copertura della struttura. Quindi l’amministrazione comunale sta dando due risposte concrete alla frazione di Albinia: la risoluzione della questione legata al bocciofilo e la costruzione della nuova scuola elementare erano i due punti prioritari del nostro programma elettorale per la frazione. La gara per la costruzione della nuova scuola elementare dovrebbe concludersi entro la metà di settembre”.