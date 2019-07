Al via le foto trappole “e-killer” per chi abbandona i rifiuti. Ecco dove sono posizionate

FOLLONICA – L’amministrazione comunale ricorda che da giovedì 1 agosto saranno attivate, nel territorio del Comune di Follonica, le foto – trappole, un servizio concordato con il gestore unico dei rifiuti Sei Toscana, per individuare e rilevare eventuali comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti nei luoghi ritenuti maggiormente sensibili all’abbandono di rifiuti.

Le apparecchiature saranno mobili e potranno così monitore gran parte del territorio comunale. Il servizio prevede anche l’utilizzo di una speciale foto-trappola, denominata “e-killer”, dotata di telecamera ad alta definizione capace di registrare anche in orario notturno

Le foto – trappole vigileranno sia alcune postazioni dei cassonetti stradali, che alcune postazioni di cestini getta carte e in particolare:

postazione cassonetti cannelline via Don Bigi (casa dell’acqua e rotonda via Bartoli)

postazione cassonetti via Asinara ang. Via Palmaria

postazione cassonetto via Fratti retro ex Florida

postazione cassonetti via Bicocchi Stazione fronte Ottica Bracci

postazione cassonetti via Lugano

postazione cassonetti via Trieste

postazione cassonetti p.zza XXV Aprile

postazione cassonetti villaggio Girasole – Madonnina

postazione cassonetti via Dante

postazione cassonetti Salciaina (distributore I.P)

cestini getta carte via Spiaggia di Levante

cestini getta carte via Bicocchi ang. Via Trento

cestini getta carte via Bicocchi ang. Via Serri

cestini parco via Buonarroti