Vespa protagonista in Maremma: torna il raduno in giro per le Colline Metallifere

GAVORRANO – Sono già numerose le iscrizioni giunte al Vespa Club Gavorrano in vista del Raduno Nazionale “In Vespa per le Colline Metallifere” giunto a quota 17, in programma sabato 3 e domenica 4 agosto prossimi. E dopo un lungo pellegrinare in diverse frazioni del Comune, quest’anno il ritorno alla tradizione, Piazza Togliatti in Bagno di Gavorrano con pranzo curato dalla cucina della “Festa Maremmana” nel parco della Casa del Popolo della cittadina gavorranese. Il giro prevede il rituale passaggio per tutte le frazioni del Comune con sosta ancora una volta in Caldana.

Quest’anno torna il sabato sera, inoltre la “Cena del Presidente” in quel di Potassa, l’evento nell’evento per cui il Club Gavorranese è stato premiato nel 2016 dal Vespa World Club e che quest’anno tra l’altro vede la collaborazione di grandi marchi alimentari: Mortadella Felsineo di Bologna, Porchetta del Ponte di Ariccia e la frutta di Terre Sabine. Per motivi di sicurezza sulla strada le iscrizioni saranno limitate a 220 vespe. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook del Vespa Club Gavorrano o al numero 333.5665044.