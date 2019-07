Si masturba in pubblico: uomo fermato in spiaggia

MARINA DI GROSSETO – Un uomo è stato fermato questo pomeriggio, in spiaggia, con un’accusa per atti osceni in luogo pubblico. È stato un cittadino a segnalare la cosa alla Polizia municipale che è intervenuta fermando l’uomo, 43 anni, italiano. L’uomo avrebbe scoperto i genitali, e secondo le testimonianze sembra che stesse toccandosi in pubblico. Alle domande degli agenti l’uomo ha negato. Al momento ci sono in corso indagini per accertare i fatti.

Notizia in aggiornamento