Semifinale per due: Braciere e Finanzia&Friends vincono e sognano

GROSSETO – Il Braciere e il Finanzia e Friends volano in semifinale playoff del Mundialito di calcio a 7 Csen. Le due formazioni hanno avuto la meglio rispettivamente del Bar Porta Vecchia e della Panetteria Maremma. Con Veterani Sportivi (che aveva chiuso al primo posto la fase regolare) e La Macrilela (seconda) già qualificate per le semifinali, si sono sfidate la terza contro la settima e la quarta contro la quinta per un posto in semifinale. Il Braciere, che era arrivato terzo a fine torneo regolare, ha battuto 7-2 il Bar Porta Vecchia senza problemi. Mattatore dell’incontro è stato Mike Di Tonno, autore di tre reti, seguito da Cannatella (doppietta), Vattiata e Letteri. Nell’altra sfida il Finanzia e Friends ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere la meglio della Panetteria Maremma, battuta 6-4, ma con difficoltà. Decisive le doppiette di Bifini e Manuel Ottobrino. Adesso le semifinali vedranno Veterani Sportivi-Finanzia e Friends e La Macrilela-Il Braciere.

Il Braciere-Bar Porta Vecchia 7-2

IL BRACIERE: Bianchi, Ederiferi, Galeotti, Vattiata, Cannatella, Di Tonno, Letteri.

BAR PORTA VECCHIA: Alessandroni, Ferro, Zerbini R., Musilli, Hasnaoui, Argiolas, Silvestre, Bagnoli, Zerbini S., Salvafondi.

Marcatori: 3 Di Tonno, 2 Cannatella, Vattiata, Letteri; Zerbini R., Hasnaoui.

Panetteria Maremma-Finanzia e Friends 4-6

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cianti, Allegro, Siveri, Ferrara, Chelli, Gigli, Cirillo.

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Guazzini, Orusei, Scipioni, Rossi, Rosi, Niccolini, Ottobrino M., Bifini.

Marcatori: Siveri, Ferrara, Chelli, Cirillo; 2 Bifini, 2 Ottobrino M., Rossi, Scipioni.