Lotta ai tumori: la Lilt non va in vacanza. Screening e visite anche ad agosto

GROSSETO – «La prevenzione non va in vacanza». Lo affermano i responsabili della Lilt maremmana che comunicano anche che la sede dell’associazione resterà aperta tutto il mese di agosto.

Il centro di prevenzione sarà a disposizione tutti i giorni non festivi del mese. Nel centro è possibile effettuare, tra le altre cose, mammografia, visita urologica e dermatologica. «La Lilt per i propri soci c’è sempre – affermano dal centro – non li lasciamo mai soli, seguendoli 365 giorni l’anno».

Per chi volesse prenotare le visite nella sede di Grosseto, in via Edmondo De Amicis, o avere informazioni il numero di telefono è 0564.453261.