La Cav a Marrucheti, una scuola, il podere la Scagliata: il Comune vende all’asta i gioielli di famiglia

GROSSETO – Il Consiglio comunale ha approvato la variazione per il triennio 2019-2021 del “Piano delle alienazione e delle valorizzazioni degli immobili di proprietà dell’ente”. Il Piano è stata modificato per due motivi: la vendita di un lotto presente nel precedente documento, approvato a febbraio, e l’inserimento di nuovi beni in dismissione.

“Alcuni giorni fa, infatti, è stato acquistata l’area nelle vicinanze di via Eritrea, di fronte agli stabilimenti balneari Giglio e Miramare a Marina di Grosseto. Il terreno, in prevalenza di natura sabbiosa e con una superficie di circa 3.200 metri quadrati, è stato aggiudicato per 321mila euro – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Patrimonio, Riccardo Megale -. Per quanto riguarda invece i nuovi lotti, sono presenti anche delle porzioni di aree verdi nella zona di via Senegal e del Borgo non più funzionali per l’amministrazione e per la cosa pubblica, ma sicuramente appetibili per le abitazioni adiacenti. Sono aree non edificabili, destinate alla loro funzione di aree verdi. Dopo un’attenta valutazione circa il loro mancato utilizzo da ormai molti anni, abbiamo ritenuto doveroso metterle a disposizione della città per una loro rivalorizzazione, evitando così che versino in stato di abbandono e degrado e che il Comune debba spenderci risorse per garantirne una decorosa manutenzione. Allo stesso tempo, dagli introiti delle vendite di questi, come degli altri beni presenti nel Piano, sarà possibile utilizzare somme nuove per investimenti a favore del territorio e della comunità”.

Questo il nuovo elenco dei beni aggiornato:

1) Immobile che si trova vicino a Batignano, denominato podere “La Scagliata”; è costituito da un fabbricato principale con destinazione d’uso in parte abitativa e in parte rurale con annessi agricoli e area asservita a titolo di pertinenza esclusiva. Il valore a base d’asta di 97.750 euro.

2) Terreni agricoli vicino a Batignano in località “Scagliata”, lungo la ex stradale statale 223 “Grosseto-Siena” e fino al territorio comunale di Campagnatico in la località “Stertignano”, prevalentemente di tipo collinare con bosco ceduo, per una superficie complessiva di circa 425 ettari. Il valore a base d’asta di 637.800 euro.

3) Terreno in un’area produttiva, in via Malenchini, a Braccagni, su una superficie 1.125 metri quadrati. Il valore a base d’asta è di 22.500 euro.

4) Area edificabile denominata “Trv_01A- Fosso dei Molini”, a Grosseto in piazza Donatori del Sangue, con destinazione a centro servizi per attività commerciale, direzionale e servizi, con una volumetria complessiva realizzabile pari a 3.000 metri cubi. Il valore a base d’asta di 216.000 euro.

5) Immobile “Casa Chiarini” situato vicino a Roselle, lungo la strada vicinale Chiarini – Antenne, per una superficie complessiva di 390 metri quadrati. Strutturato con un piano terra e un primo piano. Lo stato di manutenzione è fatiscente. Il valore a base d’asta è di 116.844 euro.

6) Area edificabile denominata “Trv_01B – via Bramante”, a Marina di Grosseto, nell’ex Piano di zona economica e popolare, pari a 1.700 metri quadrati di superficie utile lorda. Il valore a base d’asta è di 623.700 euro.

7) Porzione di un’area edificabile nell’ex Pip nord in via Giordania a Grosseto, per una superficie di 27 metri quadrati. Il valore a base d’asta è di 20.000 euro.

8) Area edificabile da concedere in diritto di superficie e situata tra via Annibale Spinelli e via Senese, vicino alla struttura ricettiva denominata “Granduca”. L’intervento previsto consiste nella realizzazione di attrezzature sportive pubbliche con campi polivalenti, piscina scoperta e un centro sportivo composto da palestra, club-house e locali accessori. La volumetria edificabile fuori terra è di 2000 metri cubi, oltre ad ambienti seminterrati e locali sottotetto. La superficie complessiva è di circa 16.500 metri quadrati. Il valore a base d’asta è di 562.500 euro.

9) Immobile denominato “ex scuola Grancia” per una superficie utile di 86 metri quadrati situato vicino al Podere Spadino – VIII^ Zona lungo la strada provinciale 30 “Sante Mariae”. Si tratta di una struttura adibita a scuola elementare negli anni 1952 – 1986 e che mantiene a tutt’oggi la propria destinazione funzionale: “Attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse comune”. Il valore a base d’asta è di 42.980 euro.

10) Fondo commerciale, attualmente occupato, in via De Amicis 3 a Grosseto, parte di un complesso immobiliare, con destinazione a centro servizi. Per una superficie di circa 41metri quadrati.Il valore a base d’asta di 38.500 euro.

11) Area urbana vicina allo stabile condominiale di via Eritrea 45 a Marina di Grosseto. L’area attualmente pavimentata con autobloccanti, è pianeggiante e priva di essenze e manufatti. Ha una superficie di circa 200 metri quadrati e un valore a base d’asta di 13.300 euro.

12) Area urbana tra via Senegal e gli adiacenti fabbricati condominiali di abitazione civile con ingresso dalla retrostante via Stato di Israele dal civico 15 al civico 93. Si tratta di una fascia di terreno di una larghezza variabile tra i 6 e gli 8 metri davanti agli stabili condominiali confinanti ed avente una destinazione funzionale a verde. La superficie complessiva è di circa 1.690.Il valore a base d’asta è di 30.420 euro.

13) Area urbana ricompresa tra la via El Alamein e le corti esclusive degli adiacenti fabbricati a schiera di abitazione civile abitazione facenti parti del complesso immobiliare “Il Borgo”. Si tratta di una fascia di terreno di una larghezza variabile di circa 10 metri avente una destinazione funzionale a verde. Il terreno ha una superficie complessiva indicativa di circa 3.000 metri quadrati. Il valore a base d’asta è di 79.200 euro.

14) Complesso immobiliare avente destinazione di struttura ricettiva di tipo C.A.V. (casa appartamenti vacanze) in località Pollino, strada Marrucheto n. 37/41, composto da 3 unità immobiliari. Il fabbricato è di proprietà comunale per provvedimento di confisca a seguito di sentenza definitiva del Tribunale di Grosseto Rep. 536/2007 del 20/07/2007. Il terreno sul quale si trovano gli immobili ha una superficie di circa 1.600 metri quadrati, mentre le tre unità immobiliari hanno una superficie di 61, 44 e 59 metri quadrati. Il valore a base d’asta di 82.000 euro.

15) Fondo commerciale in via De Amicis 31 con annesso ripostiglio e con ingresso esterno e indipendente. La superficie è di circa 43 metri quadrati per un valore a base d’asta di 30.000 euro.