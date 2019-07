Il Sarzana completa il campionato: ecco il calendario dei Pattinatori

GROSSETO – E’ il Sarzana, la dodicesima squadra del campionato di serie A2. Dopo il ripescaggio del Sandrigo in prima divisione, si è liberato un posto nel campionato cadetto che è stato preso dal Sarzana Hockey, dopo che tutte le aventi diritto tra retrocesse 2018-19 e finaliste della final Eight di Serie B 2018-19, non hanno accettato il ripescaggio. Il Sarzana ha fatto pervenire una richiesta direttamente alla Fisr, che con una delibera del presidente, ne ha permesso il ripescaggio.

Si va quindi a formare il campionato cadetto, la terza seconda squadra del lotto di dodici partecipanti. Saranno quattro le squadre che non giocheranno al sabato alle ore 20.45, ma anticiperanno per non rimanere sovrapposte ad altre squadre nelle rispettive piste o per favorire l’orario di rientro alla squadra avversaria: Molfetta giocherà alle 19 del sabato, il Circolo Pattinatori Grosseto alle 18, Forte dei Marmi alle 17.30 e Sarzana alle 17.

Di seguito, quindi, il calendario definitivo delle gare del Cp Grosseto (tra parentesi gli orari delle partite).

CALENDARIO C.P. GROSSETO ANDATA RITORNO Trissino-C.P. Grosseto 12 ott (20.45) 11 genn (18) C.P. Grosseto-R.Bassano 19 ott (18) 18 genn (20.45) Maliseti Prato-C.P. Grosseto 26 ott (20.45) 25 genn (18) C.P. Grosseto-Modena 1945 2 nov (18) 1 feb (20.45) C.P. Grosseto-Pordenone 9 nov (18) 8 feb (20.45) Hc Sarzana-C.P. Grosseto 16 nov (17) 15 feb (18) C.P. Grosseto-Forte dei Marmi 23 nov (17.30) 22 feb (18) Thiene-C.P. Grosseto 30 nov (20.45) 7 mar (18) C.P. Grosseto-Montecchio Precalcino 7 dic (18) 14 mar (20.45) Estrellas Molfetta-C.P. Grosseto 14 dic (19) 21 mar (18) C.P. Grosseto-Cremona 21 dic (18) 28 mar (20.45)

Definiti anche i gironi del campionato di serie B. Il Circolo Pattinatori Grosseto è stato inserito nell’E con Cgc Viareggio,

As Viareggio, Rotellistica Camaiore, Siena, Follonica, Maliseti, Prato 54 e Hc Castiglione, che ha effettuato l’iscrizione in extremis. Il torneo prenderà il via il 21 dicembre. La

stagione inizierà con la Coppa Italia: la squadra affidata ad Alessandro Brizzi affronterà, con gare di andata e ritorno, Siena, Follonica e Hc Castiglione, a partire dal 26 ottobre.