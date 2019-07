Grosseto-Pianese: tribuna aperta ai tifosi dalle 18,30

GROSSETO – Continua la preparazione del Grosseto in vista delle prossime amichevoli precampionato. Domani pomeriggio alle ore 18,30, i biancorossi affronteranno al Carlo Zecchini la Pianese. La società fa sapere che “la partita è da considerarsi come un allenamento congiunto. Lo stadio resterà chiuso ad eccezione del varco spogliatoi che porta alla tribuna centrale, unico settore aperto”. La partita sarà dunque aperta al pubblico e ai tifosi, che potrenno recarsi in tribuna passando dall’ingresso spogliatoi e sala stampa.

Amichevole che permetterà al mister di valutare nuovamente la rosa e di fare esperimenti in vista dell’inizio del campionato. Le prossime amichevoli estive si giocheranno invece a Montevarchi, domenica 4 agosto alle ore 20,45, e a Ponsacco, mercoledì 7 agosto alle ore 20,45.

Novità anche per quanto riguarda la sottoscrizione dell’abbonamento. L’Us Grosseto ha comunicato che “fino al 2 agosto sarà possibile rinnovare le tessere dell’abbonamento in prelazione anche sei punti Insolito Caffè di Marina di Grosseto e Zerodieci pub di Orbetello, presentando l’abbonamento dello scorso anno. Infine, sempre negli stessi locali, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti per la stagione 2019/20 dall’11 agosto fino a fine mese”.