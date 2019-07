Gli specialisti della salita si misurano nella cronoscalata del Peruzzo

ROCCASTRADA – La cronoscalata del Peruzzo è uno degli appuntamenti classici per il ciclismo targato Uisp. E anche per gli specialisti della salita che ogni anno si ritrovano sui terribili 5.100 metri dell’ascesa che dal bivio tra la strada provinciale 89 del Peruzzo e la strada provinciale 19 di Montemassi porta a Sassofortino.

Il miglior tempo resta quello di Davide Lombardi nel 2017. La novità di quest’anno della gara in programma domenica 4 agosto, per la prima volta organizzata dal Team Marathon Bike e , in collaborazione con la pro loco Sasso&Forte, è che potranno partecipare anche le mountain bike, e non solo le bici da strada e le e-bike. La partenza del primo corridori è alle 9,30, gli altri seguiranno ogni due minuti. Premiazioni per le categorie Elite Sport, da M1 a M8, mountain bike (i primi 20), e le e-bike. Per info 3200808087