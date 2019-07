Fulmine colpisce una torretta del castello di Scarlino. Struttura inagibile

SCARLINO – Un fulmine ha colpito una torretta e parte delle mura del castello di Scarlino, tanto da far cadere a terra alcune pietre. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Follonica sta intervenendo sul posto per valutare la situazione e mettere in sicurezza la parte colpita.

Al momento la struttura non è agibile e tale resterà sino a quando le condizioni di sicurezza non saranno ripristinate. Oltre alle pietre sono caduti anche molti detriti.