Follonica Gavorrano alle prese con il Ghivizzano: altro test per i maremmani

FOLLONICA – Seconda uscita stagionale per il Follonica Gavorrano che mercoledì pomeriggio alle 17, allo stadio Aldo Nicoletti di via Sanzio effettua un allenamento congiunto con il Ghivizzano Borgoamozzano, una formazione di pari categoria, affidata alle cure di mister Fanani. Sarà un altro test indicativo per arrivare al top della condizione per le prime gare ufficiali.

Lo staff guidato da Vitaliano Bonuccelli ha a disposizione l’intero organico. Contro una squadra completamente rinnovata rispetto alla passata stagione, giocheranno infatti i primi minuti del nuovo anno Mattia Pardera e Marco Dell’Aquila, tornati ad allenarsi in gruppo. Nessun problema nemmeno per capitan Federico Conti, uscito con un piccolo taglio in testa ad Abbadia San Salvatore. Tornato a casa Francesco Casillo dopo qualche giorno di prova.

«Contro il Ghivizzano – dice l’allenatore Vitaliano Bonuccelli – vorrei vedere più qualità del gioco ed un maggiore possesso palla, cosa che non si è vista domenica scorsa».

Bonuccelli analizza così la gara persa per 2-1 contro la Pianese: «Ci siamo confrontati con una squadra fisicamente più avanti, forte e ben organizzata. Abbiamo preparato la partita come si prepara un’amichevole, senza guardare al risultato. Benino la fase difensiva, mentre è mancato il lavoro del centrocampo e dell’attacco, visto che la squadra era stanca, dopo otto giorni di duro lavoro. Vanni e Brega? Hanno corso, verranno fuori al momento giusto. Dei giocatori esperti non mi preoccupo. Ora dobbiamo vedere la reazione dei ragazzi più giovani e in tal senso sono molto contento per quello che hanno fatto domenica scorsa».