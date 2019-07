Dentista chiuso per ferie: ecco l’elenco dei medici di turno

GROSSETO – Come ogni anno l’ordine degli odontoiatri pubblica l’elenco dei medici di turno nel periodo estivo. «Come per gli anni passati – prosegue l’ordine -, abbiamo organizzato un servizio di emergenza odontoiatrica per il mese di agosto, allo scopo di venire incontro all’utenza locale e quella temporaneamente presente nel nostro territorio per scopi turistici». QUI TROVATE TUTTI I MEDICI DI TURNO: LINK