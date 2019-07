GROSSETO – «È uno schifo» così un cittadino commenta la situazione dell’area attorno alla fontanella di Poggio la Mozza, tra Grosseto e Magliano in Toscana. «C’è un unico cassonetto, che viene svuotato troppo di rado, questo porta ad una sporcizia continua. I rifiuti traboccano dal cassonetto, finendo a terra e nella campagna attorno».

«Ieri sono passato a svuotare l’unico cassonetto. Erano giorni che non veniva svuotato. Erano tre operatori con un camion, ma si sono limitato a svuotare il cassonetto. Quanto era caduto a terra, ripeto, a causa del fatto che il contenitore era troppo pieno e non era svuotato da tempo, è rimasto lì. Nessuno ha pulito. C’è un puzzo insopportabile, degradante e indecente anche per i turisti che passano in quella zona».