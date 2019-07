Crollo al castello di Scarlino: domani sopralluogo dei tecnici del comune

SCARLINO – Domani alle ore 9 un ingegnere incaricato dal Comune sarà alla Rocca Pisana per effettuare le indagini a seguito del crollo di una parte del muro perimetrale del castello di Scarlino. Il danno è stato causato da un fulmine nei giorni scorsi: oggi gli operai del municipio hanno segnalato la caduta di alcuni massi nella passerella dell’uscita di sicurezza e sono scattati i controlli.

«Ringrazio i vigili del fuoco che prontamente sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona della Rocca Pisana interessata dal crollo – spiega il sindaco di Scarlino, Francesca Travison –: mercoledì mattina un tecnico incaricato dall’Amministrazione comunale si occuperà delle indagini del caso. Dobbiamo prima di tutto stabilire l’entità del danno per poi valutare come intervenire. Per quanto riguarda gli spettacoli del calendario estivo previsti al Castello di Scarlino, il prossimo in programma giovedì primo agosto, comunicheremo quanto prima alla cittadinanza se saranno spostati in altra location o se si terranno regolarmente alla Rocca. Purtroppo il maltempo dei giorni scorsi ha colpito anche il Castello, l’emblema di Scarlino, ma ci adopereremo per riportare quanto prima la Rocca Pisana a essere agibile e soprattutto godibile per gli scarlinesi e i turisti».