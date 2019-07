Case dell’acqua: dall’1 agosto disponibili le tessere ricaricabili. Ecco dove trovarle

FOLLONICA – Da giovedì 1 agosto saranno distribuite le tessere elettroniche ricaricabili con le quali sarà possibile prelevare l’acqua alle Case dell’Acqua già installate ed attivate al Parco Centrale, in via Don Bigi, in piazza Caduti di Nassiryia e in via Amendola.

Le tessere sono gratuite e viene richiesto il solo pagamento del credito in esse contenuto: saranno disponibili tessere con 5 euro di credito e tessere con 12 euro di credito al costo di 10 euro. Le tessere potranno essere acquistate sia dai residenti che dai non residenti a Follonica e saranno distribuite presso le seguenti attività:

Nara Camicie – via Roma 13

Libreria Chiti – via Roma 83

Macelleria Enzo Pacenti – Mercato Coperto Follonica piazza XXIV Maggio

Alimentari da Armando – Mercato Coperto Follonica piazza XXIV Maggio

Congelato da Ruggero – Mercato Coperto Follonica piazza XXIV Maggio

Le tessere potranno poi essere ricaricate direttamente a qualsiasi Casa dell’Acqua.

“Completiamo la prima fase – dichiara l’assessore all’Ambiente – del progetto che ha visto sorgere le prime quattro Case dell’Acqua di Follonica. Ci aspettavamo un buon utilizzo delle casette, ma il riscontro ottenuto va oltre ogni più nostra più rosea previsione, segno che i nostri concittadini credono in un consumo consapevole delle risorse. Per questo credo che si debba allargare il nostro progetto prevedendo nuove case dell’acqua in centro e negli altri quartieri di Follonica. Ringrazio le attività commerciali che si sono rese disponibili alla distribuzione delle tessere”.

Si ricorda alla cittadinanza che ogni casetta è dotata di un numero telefonico per la comunicazione di problemi ed è identificata da un numero di identificazione da comunicare all’operatore.