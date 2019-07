White dinner: a Pitigliano la cena “tutti vestiti di bianco”

PITIGLIANO – “Bellissimo colpo d’occhio per Pitigliano con la white dinner – afferma l’assessore Alessio Celata -. Nel viale di San Michele, sabato sera, sembrava di essere su un set cinematografico. Grande eleganza nell’allestimento dei tavoli, con tovaglie, piatti, sedie e fiori, tutto rigorosamente di bianco. Fiabesca l’atmosfera creata dalle luci e sullo sfondo il bellissimo spettacolo dello skyline del paese. Il quadro è stato completato con l’arrivo dei commensali che hanno interpretato ognuno con un proprio tocco personale la richiesta del dress code total white”.

Nata a Parigi negli anni ’90, la white dinner è una cena conviviale tra persone che vogliono riappropriarsi di spazi urbani della propria città. I partecipanti danno vita alla festa creando un vero e proprio flash mob.

“Il Comune di Pitigliano – prosegue Alessio Celata –, nel mese di marzo, ha riqualificato i giardini di San Michele con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio pubblico speciale, che rappresenta un punto panoramico privilegiato per ammirare il paese antico, che si erge sulla rupe tufacea. Non può che farci immenso piacere, quindi, vedere che proprio questo scorcio è stato scelto per un evento che nasce con l’obiettivo di riappropriarsi degli spazi urbani che appartengono a tutti. Ringrazio l’associazione Rinascimento, promotrice dell’evento, per il valore sociale di questa iniziativa che oltre ad essere un’occasione di incontro per i cittadini, ha reso omaggio alla bellezza straordinaria della nostra Pitigliano”.