Uomo trovato morto in strada. Inutili i soccorsi

FOLLONICA – Un uomo è stato trovato morto in strada questa sera, a Follonica. L’intervento del 118 è avvenuto alle 21.38 in via Golino. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti ma potrebbe essersi trattato di un malore. Sul posto oltre al personale medico del 118 anche i carabinieri.

Notizia in accertamento