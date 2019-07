Tognoni e De Stasio accarezzano il sogno del podio agli Europei

FOLLONICA – Un podio mancato per un soffio ma un’ottima prestazione atletica per la coppia Denis Tognoni e Marco De Stasio della HiMod Bike Follonica ai campionati europei di mountain bike in Germania dove hanno raggiunto il quarto posto finale.

La coppia, ormai collaudata nelle gare endurance di mtb, dopo la recente vittoria al Bacoco’s di Monticiano, ha provato ad alzare l’asticella ed è partita alla volta della Germania, più precisamente Diessen am Ammersee, dove sabato scorso si è svolto il settimo campionato europeo Mtb 12 ore.

Su un percorso di 7,3 chilometri i due maremmani si sono sfidati con 433 partenti dalla mattina alle ore 8 alla sera alle ore 20 senza alcuna sosta nella categoria maschile a coppie. Seguendo una tattica molto attenta per gestire al meglio le 12 ore, i due atleti si sono dati dei cambi regolari ogni due giri, facendone in totale 39 e chiudendo ai piedi del podio con un ottimo quarto posto.

Atleti e società più che soddisfatti quindi, per la prestazione e l’ottimo piazzamento dopo una lunga trasferta che li ha portati a confrontarsi con i migliori specialisti europei della disciplina.