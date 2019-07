Stella: «Immobilismo del sindaco Travison. Anche per interventi già progettati»

SCARLINO – «Non c’è stato ancora alcun intervento da parte della nuova amministrazione di Francesca Travison. L’immobilismo prosegue sia per gli interventi ordinari di manutenzione che per quelli progettati e già pronti» afferma l’ex sindaco e consigliere di opposizione Marcello Stella.

«Non si vede alcun miglioramento della tempistica tanto sbandierata; anche in occasione del maltempo di questi giorni, compresa la scarsa informazione sulla situazione meteo ai cittadini. Tra i progetti si apprende con enfasi che è stata fatta una prima (come si fosse all’anno Zero…) verifica sul traffico nella frazione del Puntone eseguita da Promomar con il beneplacito del sindaco e della giunta».

«Si ricorda che c’è il progetto già pronto, e non si deve far fare scelte importanti come la viabilità al privato, che ovviamente fa i suoi interessi, ed ha obblighi come da convenzione – prosegue Stella -. Ognuno deve avere il suo ruolo ben definito. Se queste sono le intenzioni e le prospettive dovranno essere esposte pubblicamente e sicuramente porteranno, purtroppo, un allungamento dei tempi di realizzazione e conseguenti disagi per i cittadini».