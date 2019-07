FOLLONICA – Ancora una volta emozioni in Maremma con le farfalle.

La nazionale italiana di ginnastica ritmica, prima della loro partenza per gli appuntamenti internazionali, è stata ospite come tradizione al Palagolfo di via Sanzio. Alexandra Agiurgiuculese, Milena Baldassarri, Alessia Russo e Sofia Maffeis hanno guidato uno spettacolo unico applauditissimo dagli spettatori.

di 30 Galleria fotografica Farfalle Azzurre 2019









La nazionale è allenata da Emanuela Maccarani e ha da tempo come quartier generale la città del Golfo. L’ingresso all’evento, a offerta libera, servirà a sostenere progetti benefici a favore della Nida onlus.

Le foto sono di Giorgio Paggetti