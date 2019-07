Grosseto: ieri primo test a Coverciano. Mercoledì arriva la Pianese

GROSSETO – Archiviata la prima vera sgambatella estiva del Grifone, giocata a Coverciano contro la formazione Aic dei giocatori senza contratto. Il risultato, che in questo momento è l’ultima cosa che conta, ha visto la formazione di casa vincere per 2-0, con un gol per tempo. Poco importa, visto che al Grosseto serviva testare le prime due settimane di allenamento e, soprattutto, cominciare a far muovere i nuovi acquisti nello scacchiere tattico di mister Magrini.

Nel primo tempo il mister biancorosso ha schierato Barosi tra i pali, Sersanti, Ciolli, Gorelli e Sabatini in difesa, con Fratini, Viligiardi e Da Pozzo a centrocampo e Galligani, Frosinini e Giani a fare la parte offensiva. Poche le differenze viste in campo nella prima metà di gioco, che si è chiusa con un gol di vantaggio per la formazione Aic grazie alla rete di Fautario al 24’. Nella ripresa davanti a Barosi il mister ha schierato Pizzuto e Costaglione sulle fasce con Ravanelli e Polidori centrali. Consonni, Milani e Giani a centrocampo, e Loffredo, ancora in prova, Villani e Giani in attacco. Il raddoppio dell’Aic è arrivato con Succi, dopo dieci minuti, mentre al quarto d’ora della ripresa tra i maremamni sono entrati anche Rosi e Ottaviani.

Mercoledì prossimo, alle ore 18,30, seconda amichevole per il Grosseto (unica a disputarsi al Carlo Zecchini) contro la Pianese.